Sky, nuovo volto per il Club di Caressa: ecco Sandro Piccinini

Dopo due anni di assenza, Sandro Piccini, ex telecronista Mediaset ha deciso di ritornare in tv. Cambierà però completamente sponda. Piccinini, infatti, sarà uno degli opinionisti del Club di Fabio Caressa che andrà in onda tutte le domeniche su Sky Sport. Tornerà in te una voce nota del giornalismo italiano. I tifosi biancocelesti ricorderanno sicuramente la sua telecronaca del derby Lazio-Roma vinto dagli uomini di Reja grazie al rigore di Hernanes e al gol all'ultimo minuto di Klose.