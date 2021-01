SONDAGGIO - Atalanta - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Si ferma al Gewiss Stadium il percorso della Lazio in Coppa Italia. Biancocelesti sconfitti dall'Atalanta per 3-2 nonostante la superiorità numerica e il calcio di rigore parato da Reina a Zapata. Primo gol ufficiale per Muriqi su assist di Acerbi, bravo a firmare anche la rete del momentaneo 2-1 dopo una bella serpentina. Clicca sul link qui sotto per votare il tuo migliore in campo.

