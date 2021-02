SONDAGGIO - Bologna - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Pomeriggio nero per la Lazio a Bologna, che non scaccia la sconfitta contro il Bayern Monaco e anzi perde anche in campionato contro i rossoblù. La squadra di Inzaghi particolarmente sterile in attacco nel match delle 18, soprattutto dopo l'errore dal dischetto di Immobile. La parola adesso a voi lettori: cliccate sul link per votare il migliore in campo tra i biancocelesti.

