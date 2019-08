SONDAGGIO - Celta Vigo - Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti

La Lazio fa nove su nove. Al Balaídos di Vigo, contro il Celta, la formazione di Inzaghi continua la serie positiva del suo precampionato battendo di misura gli spagnoli. La partenza è ottima con Immobile che dopo venticinque minuti di gioco ha già portato i biancocelesti sul 2-0. Poi prima dell'intervallo un errore di Strakosha su un tiro di Beltran rimette in discussione il risultato che resta però sul 2-1 soltanto per le traverse piene colpite prima da Acerbi di testa e poi da Caicedo con il destro. Votate il migliore in campo dei biancocelesti attraverso il sondaggio de Lalaziosiamonoi.it.

