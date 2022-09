SONDAGGIO - Cremonese - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sergej Milinkovic Savic si aggiudica la palma del migliore in campo. Il centrocampista serbo, autore di un gol e un assist contro la Cremonese, è stato il più votato da voi. Il Sergente ha annunciato che diventerà padre di una femminuccia e ha raccolto il 36,92% dei voti. Medaglia d'argento per Ciro Immobile che con la sua doppietta ha indirizzato il match allo Zini. Il bomber si è fermato al 29,29% delle preferenze. Terzo posto per Ivan Provedel che sta vivendo un inizio di stagione da vero protagonista con tanto di convocazione in Nazionale. Il portiere ha ottenuto il 10,98%.

La Lazio reagisce alla sconfitta in Europa e regola la Cremonese con un poker. La squadra di Maurizio Sarri sale a quota 14 in classifica e arriva alla sosta a ridosso delle primissime posizioni della classifica. Adesso è il momento di eleggere il migliore in campo tra i biancocelesti, vota il tuo preferito.