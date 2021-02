SONDAGGIO - Lazio - Cagliari: vota il migliore in campo dei biancocelesti

LAZIO CAGLIARI SONDAGGIO - La Lazio batte il Cagliari e vola al quarto posto in classifica. Un successo importante e determinante in chiave classifica, ma dannatamente difficile. Una vittoria che vale triplo per le aquile che agguantano la Roma al quarto posto in classifica e vedono avvicinarsi le prime della classe. Adesso la palla passa a voi che potete scegliere chi è stato il vostro migliore in campo.Votare è semplicissimo, basta cliccare sul link in basso o andare nella sezione apposita sulla nostra homepage.

