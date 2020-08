SONDAGGIO - Lazio, è Luis Alberto il vostro migliore: i dati

LAZIO SOCIAL - Luis Alberto si aggiudica la palma del migliore per la stagione 2019/20. Ad eleggerlo siete stati direttamente voi attraverso i vostri voti post partita. Dopo ogni gara delle aquile, infatti, la nostra redazione vi ha chiesto con un sondaggio di indicare il vostro migliore in campo. Il numero dieci l'ha spuntata in tredici circostanze, dominando la classifica. Alle spalle dell'andaluso, medaglia d'argento per Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, fresco vincitore di Scarpa d'Oro e classifica marcatori, si deve accontentare del secondo posto. Il centravanti è risultato otto volte il vostro preferito. Un gradino sotto c'è Sergej Milinkovic Savic, altro protagonista dell'annata dei capitolini. Il serbo ha vinto sette volte. Quarto Felipe Caicedo a quota quattro, seguito da Strakosha e Lazzari con tre. Acerbi e Jony hanno vinto due volte, mentre fermi a uno ci sono Luiz Felipe, Bastos, Falbo, Lulic, Radu e Correa.