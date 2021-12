SONDAGGIO - Lazio - Genoa, vota il migliore in campo dei biancocelesti

LAZIO GENOA SONDAGGIO - Buona l'ultima stagionale all'Olimpico di Maurizio Sarri che batte per 3-1 il Genoa. I biancocelesti, che non vincevano in casa dal 7 novembre, hanno portato a casa i tre punti facendo anche a meno di Immobile fermato da un problema gastrointestinale. A decidere il match sono state le reti di Pedro, Acerbi e Zaccagni, al secondo centro consecutivo. Adesso la palla passa a voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra della nostra homepage.

CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE