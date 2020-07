SONDAGGIO - Lazio - Milan, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO: E' Francesco Acerbi il vostro migliore in campo nella partita tra Lazio e Milan. Col 20.78% di voti il difensore italiano si è piazzato in testa alle preferenze. Secondo Patric (19.80%) e Lukaku (entrato a partita in corso) si piazza al terzo posto con il 17.85% dei voti.

La Lazio crolla contro il Milan in casa dove non aveva mai perso punti fino ad ora. Calhanoglu e Ibrahimovic prima, Rebic poi mettono al tappeto la squadra di Inzaghi che vede sfumare il sogno scudetto: la Juventus ora è a +7 con 8 gare ancora da disputare.

Resta grande la stagione dei biancocelesti che comunque devono ancora formalizzare l'accesso in Champions League, stando attenti all'Inter in crescita. Attraverso il link qui in basso vota il migliore in campo dei biancocelesti.

CLICCA QUI PER VOTARE

Pubblicato il 5/07/2020 alle ore 00:40