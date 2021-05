SONDAGGIO - Lazio - Parma: vota il migliore in campo dei biancocelesti

LAZIO PARMA SONDAGGIO - La Lazio batte al fotofinish il Parma. I biancocelesti staccano il pass per l'Europa League e mantengono una flebile chance per la Champions. La rete di Immobile in pieno recupero regala il record di 12 vittorie consecutive all'Olimpico. Ora la palla passa a voi e vi chiediamo di indicare quale è stato il vostro migliore in campo nella squadra di Inzaghi. Potete votare cliccando sul link in basso oppure in homepage nel box apposito in basso a destra.

Pubblicato il 13/05 alle 00:15

