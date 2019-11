SONDAGGIO - Sassuolo - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

La Lazio non muore mai, almeno entro i confini italiani: quinta vittoria consecutiva, arrivata nei minuti di recupero. Non succedeva da due anni, sempre con Simone Inzaghi in panchina. Decisiva la mossa Caicedo negli ultimi minuti con l'ecuadoriano che ripaga la fiducia del tecnico regalamndo tre punti pesantissimi, quando un Sassuolo incerottato e per questo stoico, stava già pregustando un prezioso pareggio. Capitolini terzi in classifica, a prescindere da quello che farà il Cagliari e mantenendo a distanza la Roma. Vota il migliore in campo dei biancocelesti con il sondaggio de Lalaziosiamonoi.it