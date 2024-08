Southampton-Lazio, dove vedere l’amichevole in tv e streaming

Archiviata la partita contro il Frosinone, vinta per 0-2 dagli uomini di Marco Baroni, la Lazio è pronta a tornare nuovamente in campo a soli tre giorni di distanza. Alle ore 20.30, del 7 agosto, i biancocelesti saranno impegnati al St. Mary's Stadium per sfidare il Southampton nella sesta amichevole del loro pre-campionato. Una gara che permetterà alla Lazio di alzare ulteriormente il livello dell'avversaria e valutare concretamente il livello della propria preparazione tanto da un punto di vista tattico, quanto atletico. La sfida contro i Saints sarà visibile anche ai tifosi: verrà, infatti, trasmessa in pay-per-view da Lazio Style Channel e su Dazn, sia in tv sia in streaming accedendo alla piattaforma tramite app o sito.