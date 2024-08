Spagna, accoltellato il padre di Yamal: è in gravi condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

Mounir Nasraoui, padre del fenomeno del Barcellona Lemina Yamal, è stato accoltellato nella serata di ieri 14 agosto nella città spagnola di Mataró durante una rissa in un parcheggio. I media spagnoli hanno immediatamente avvertito della gravità delle sue condizioni, per le quali l'uomo è stato subito portato all'ospedale. Secondo quanto riportato da La Vanguardia, l'unità investigativa dei Mossos d'Esquadra di Mataró, il padre del calciatore avrebbe ricevuto più di una coltellata, ma per fortuna non è attualmente in pericolo di vita. I quotidiani iberici parlano di un regolamento di conti per fatti passati accaduti.