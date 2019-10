Spal, l'ex Lazio Murgia: "Mi sento come in una famiglia"

Cresciuto nella Lazio, da gennaio Alessandro Murgia è uno dei punti di forza della Spal di Semplici. Per i primi sei mesi si è trasferito in prestito, in estate è rientrato nell'affare Lazzari passando a titolo definitivo al club estense. In realtà ci sarebbe ancora una promessa tra società che in caso di cessione i biancocelesti avrebbero una via preferenziale, ma nel frattempo il classe '96 si è perfettamente ambientato a Ferrara. Lo dimostrano le parole rilasciate a una festa con la tifoseria, riportate da Tuttomercatoweb.com: "È un piacere essere qui perché ci fa capire ancora una volta il calore che voi tifosi ci date durante tutte le partite. Siamo molto contenti e speriamo di continuare e migliorare, soprattutto per voi, perché ci sentiamo come in una famiglia e penso che sia una cosa molto importante, utile per farci dare qualcosa in più".

