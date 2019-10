FORMELLO - Lazio, riecco i nazionali: Ciro in gruppo, Correa prova con lui

FORMELLO - Riecco i nazionali, finalmente può iniziare la preparazione anti-Atalanta. Simone Inzaghi ritrova un gruppo folto visti i ritorni di Strakosha, Acerbi, Immobile, Luiz Felipe, Marusic e Luis Alberto. Sul campo, alle 16, non si vedono ancora Berisha e André Anderson. Potrebbero riaggregarsi domani. Il tecnico, intanto, ha la conferma del recupero di Correa: ieri il "Tucu" aveva svolto un lavoro part-time mentre oggi ha completato la seduta insieme al resto dei compagni. Si gioca il posto con Caicedo per affiancare Immobile, è in vantaggio sull'ecuadoriano (oggi l'argentino era accoppiato con Ciro). Le vere prove tattiche scatteranno domani, quando i calciatori fuori durante il periodo di sosta avranno smaltito le fatiche dei viaggi.

BALLOTTAGGI. L'assenza certa è quella di Leiva, squalificato per l'espulsione di Bologna. Al suo posto toccherà a Parolo, si posizionerà in mezzo a Milinkovic e Luis Alberto come fatto all'esordio con la Samp e poi nel turno infrasettimanale con l'Inter. A destra ballottaggio aperto tra Lazzari e Marusic, a sinistra Lulic è in netto vantaggio su Jony. Dietro viaggia verso la conferma il terzetto titolare di questo inizio di stagione: Luiz Felipe e Radu ai lati dell'inossidabile Acerbi. Mancano pochi giorni al match con l'Atalanta, uno scontro Champions da non sbagliare.

