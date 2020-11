Spettacolo, addio a Gigi Proietti: è morto nel giorno dei suoi 80 anni

AGGIORNAMENTO ORE 6.30 - Se n'è andato in silenzio, come un gran signore. Lo ha fatto nel giorno del suo compleanno, proprio quando avrebbe compiuto 80 anni. Aveva sempre ironizzato sulla sua data di nascita: "Che dobbiamo fa'? La data è quella che è, il 2 novembre". Gigi Proietti è morto per gravi problemi cardiaci. Era ricoverato in terapia intensiva in una clinica romana, come confermato dalla Repubblica. La famiglia ha mantenuto il massimo riserbo. Una carriera ricca, lunghissima, più di mezzo secolo in scena e sul set. Con Gigi Proietti se ne va un grande attore, regista, comico, drammaturgo e maestro di Teatro. Le condoglianze di tutta la nostra redazione alla famiglia.



Gigi Proietti è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva di una nota clinica romana. La causa non è il Covid, ma problemi cardiaci. La famiglia ha voluto mantenere il massimo riserbo riguardo alle condizioni di salute del popolare attore, che il 2 novembre compie 80 anni.

Pubblicato l’1/11 alle 23:30