Spezia - Lazio, Petrucci su Correa: "È affaticato, Inzaghi non lo rischierà "

A pochi minuti dall'inizio del match con lo Spezia, arrivano novità in casa Lazio riguardanti Correa, oggi in panchina e non al top della condizione. Come riporta Matteo Petrucci a Sky Sport infatti : "Durante il riscaldamento Inzaghi si è sincerato delle condizioni dell'argentino che sembra essere affaticato per le tante partite giocate. Di comune accordo hanno deciso che soltanto in caso d'emergenza Correa possa essere rischiato e mandato in campo, altrimenti riposerà per tutti e 90 i minuti ".

