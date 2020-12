Lazio, Tare: "Pereira ha bisogno di tempo, ma ha grandi qualità"

Inzaghi ha deciso: dal primo minuto oggi, al fianco di Immobile, ci sarà Andreas Pereira. Il centrocampista oggi si giocherà la sua occasione, ma Tare, intervenuto a Sky Sport, non ha dubbi sul suo valore: "Pereira? Non si può discutere il valore di un giocatore che viene dal Manchester United. Ha bisogno di tempo per ambientarsi e pazienza che a volte in questo ambiente non viene data. C'è fiducia in lui. Le sue qualità sono indiscutibili".