Stagione 2024/2025: chi sono i nuovi acquisti della Lazio?

Dopo aver concluso l'annata 2023/2024 al settimo posto della Serie A, la Lazio si prepara alla nuova stagione, e lo fa rafforzando la squadra con l'acquisizione strategica di nuovi talenti e un occhio puntato sulle scommesse calcio.

Scopriamo insieme chi sono i nuovi giocatori che sono ufficialmente entrati a far parte del club e cosa prevede la firma del contratto con la biancoceleste.

A centrocampo arriva Fisayo Dele-Bashiru

Tra i nuovi acquisti su cui la Lazio ha deciso di investire c'è Fisayo Dele-Bashiru, giovane centrocampista nigeriano nato in Inghilterra nel 2001, che ha cominciato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Manchester City, per poi trasferirsi allo Sheffield Wednesday nel 2020. Durante la sua permanenza allo Sheffield Wednesday, Dele-Bashiru si è subito fatto notare per la sua versatilità, dimostrando di essere un centrocampista completo, capace sia di difendere che di attaccare.

Il contratto firmato con la Lazio lo legherà alla squadra durante 5 anni. La trattativa, chiusa per una cifra di circa 6 milioni di euro, vale a dire 1,2 milioni a stagione, rappresenta un affare importante per il club biancoceleste, che punta sulle sue qualità per rafforzare il proprio centrocampo.

Cristo Muñoz, un altro centrocampista di talento

Un'altra delle giovani promesse su cui ha deciso di puntare la biancoceleste è Cristo Muñoz, anche lui centrocampista di soli 21 anni cresciuto nelle giovanili del Barcellona e ad oggi considerato uno dei giocatori più promettenti del calcio spagnolo, data la sua capacità di giocare sia come trequartista che come mezzala. Durante il suo percorso con la maglia blaugrana, il ventunenne si è fatto notare per le sue qualità tecniche, collezionando 5 presenze con il Barça Atlètic e 6 in Youth League.

La firma del contratto con la Lazio lo svincola ufficialmente dal club blaugrana, legandolo alla nuova squadra per 3 anni. Questo trasferimento rappresenta un investimento importante per il club laziale, che vede in Muñoz un altro potenziale futuro pilastro del centrocampo biancoceleste.

Tra i nuovi acquisti della Lazio c'è anche un attaccante

Ai già menzionati Dele-Bashiru e Cristo Muñoz si aggiunge Tijjani Noslin, l’attaccante olandese approdato all’Hellas Verona durante il mercato invernale del 2023, dopo il trasferimento dal Fortuna Sittard, dove cominció la sua carriera professionistica nel 2021.

Durante la permanenza all’Hellas Verona, Noslin è stato uno dei giocatori che ha contribuito maggiormente alla salvezza del club in Serie A, dando prova di una grande versatilità che lo rende capace di giocare in tutte le posizioni sul fronte offensivo.

Con il Verona ha disputato un totale di 17 partite, tutte da titolare, segnando 5 gol e fornendo ai compagni di gioco vari assist cruciali, che hanno contribuito a renderlo un giocatore chiave per il Verona, attirando l’attenzione di altri club di rilievo, tra cui quello biancoceleste.

Alla Lazio, Noslin ci arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il contratto, di circa due milioni di euro a stagione, prevede anche una serie di bonus per il Verona legati al raggiungimento di determinati obiettivi, ed avrà una durata prevista di cinque anni.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione?

Con l'acquisizione di Fisayo Dele-Bashiru, Cristo Muñoz e Noslin, la Lazio ha fatto capire di voler investire sulla gioventù per rafforzare la squadra in vista della stagione 2024/2025. I nuovi acquisti biancocelesti sono talenti che, oltre ad apportare freschezza e nuove opzioni tattiche al club, rappresentano anche un chiaro segnale dell'ambizione della biancoceleste di continuare a competere ad alti livelli. Con tanti nuovi giocatori di rilievo pronti a fare la differenza sul campo, si prospetta una stagione piuttosto emozionante per i tifosi biancocelesti.