Superlega, duro comunicato dell’Everton: “Delusi dai sei club inglesi”

Un altro club si schiera contro la Superlega. Dopo l'iniziativa del Leeds ieri sera, anche l'Everton ha espresso disapprovazione nei confronti della nuova competizione che coinvolgerà, tra le altre, anche sei club inglesi: Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenam e Arsenal. Di seguito il comunicato dei Toffees: "L’Everton è rattristato e deluso nel vedere proposte di un campionato separatista portate avanti da sei club. Sei club che agiscono interamente nel proprio interesse. Sei club che offuscano la reputazione del nostro campionato e del gioco. Sei club che scelgono di mancare di rispetto a tutti gli altri club con cui siedono al tavolo della Premier League. Sei club che danno per scontato e addirittura tradiscono la maggior parte dei tifosi di calcio del nostro Paese e non solo. In questo momento di crisi nazionale e internazionale – e un periodo determinante per il nostro gioco – i club dovrebbero lavorare insieme in modo collaborativo con gli ideali del nostro gioco e dei suoi sostenitori in primo piano. Invece, questi club hanno segretamente cospirato per staccarsi da una piramide calcistica che li ha serviti così bene”.