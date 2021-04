Superlega, Percassi: "Superlega contro principi. Su Juve, Inter e Milan..."

Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha parlato così della Superlega: "Lunedì si è approvata la riforma della Champions. Questi sono processi lunghi oggetto di grandi mediazioni, il calcio è di tutto. Non appartiene a qualcuno. Errare è umano, se ne stanno rendendo conto. Il calcio va dalla piccola alla media realtà tutti quanti meritano rispetto. Qualunque modifica che tocca l’ambito europeo ha bisogno di processi lunghi. Agnelli si dimetterà? Secondo me no. È una domanda particolare, all'interno di un percorso ognuno è libero di comportarsi come crede. Non posso giudicare ciò che un presidente fa. C'è bisogno di tutti e dell'esperienza di tutti, basta ".

