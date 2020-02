Terrorismo, armato di coltello ferisce i passanti a Londra

Terrore tra la folla nella domenica pomeriggio del quartiere di Streatham, periferia meridionale di Londra. Un uomo è stato ferito a morte dalla polizia in seguito a quello che è stato definito un episodio di terrorismo. Tre persone rimaste ferite a colpi di arma da taglio, forse un machete. Una delle vittime è in pericolo di vita. L’aggressore indossava un finto congegno esplosivo. La polizia britannica ha subito definito l’attacco un 'atto di terrorismo' e ha poi dichiarato che lo ritiene correlato all’estremismo islamico. L'attentatore, Sudesh Amman, era stato rilasciato circa una settimana fa dopo aver scontato la metà della pena di tre anni per propaganda di materiale terroristico. La BBC riferisce inoltre che l’attentatore era 'sotto sorveglianza attiva' della polizia al momento dell’attacco. Poco dopo l’episodio di Londra, una aggressione dai contorni identici è avvenuta in Belgio, a Gand: la polizia ha sparato a una donna che aveva attaccato due persone con un coltello nella città nel Nord-Ovest del paese.