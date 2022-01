Thiago Silva rinnova col Chelsea fino al 2023

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Il centrale brasiliano Thiago Silva, 38 anni a settembre, ha prolungato il suo contratto con il Chelsea, fino al 2023, ha annunciato il club londinese. "L'esperienza, la leadership e le prestazioni di Thiago Silva sono molto importanti per la squadra, quindi siamo felici di rinnovare con lui per un altro anno - afferma in una nota l'ad dei Blues, Marina Granovskaia -. In questa stagione ha mantenuto un livello eccezionale di prestazioni che lo ha reso essenziale per Thomas Tuchel e un beniamino dei tifosi". Arrivato da svincolato nell'estate del 2020 dal Psg - dove aveva giocato per otto anni vincendo tutto in Francia dopo le tre stagioni passate nel Milan - "O Monstro" alla sua prima stagione con il Chelsea ha vinto la sua prima Champions League e la Supercoppa Europea. (ANSA).