Torino - Lazio, Caicedo la decide allo scadere: la corsa di Inzaghi e Luiz Felipe - FOTO

La decide il Panterone. Ancora una volta, nel recupero, Caicedo spinge il pallone in rete consegnando la vittoria alla Lazio. Una partita tosta è difficile che vinta dai biancocelesti con grande carattere. Dopo il gol di Caicedo, si è scatenata la gioia di tutta la squadra. Tutti i giocatori sono corsi ad esultare compresi quelli dalla panchina. In particolare, Simone Inzaghi e Luiz Felipe, sostituito per crampi, sono partiti dalla panchina abbracciati e hanno raggiunto, dopo una lunga corsa, tutto il gruppo.