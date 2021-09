Torino - Lazio, fratelli (Milinkovic) contro: le ultime sfide in famiglia

Torino - Lazio è anche Vanja contro Sergej Milinkovic. I due fratelli si sfidano, ma soltanto in campo perché fuori dal rettangolo verde il loro rapporto è splendido. Per la Lazio queste sfide dal sapore familiare non sono un'eccezione: nelle ultime due stagioni ci sono stati due precedenti tra giocatori e allenatori. Nel 2019-20 Lazio e Inter misero di fronte Jordan e Romelu Lukaku che si spartirono la posta: all'andata (25 settembre 2019) vittoria nerazzurra per 1-0 con gol di D'Ambrosio, al ritorno (16 febbraio 2020) successo biancoceleste in rimonta grazie ai gol di Immobile e Milinkovic che ribaltarono Young. Nel 2020-21 invece la sfida fratricida si spostò in panchina, tra i fratelli Inzaghi in Lazio - Benevento: all'andata (15 dicembre 2020) un punto a testa con gol di Immobile e Schiattarella, al ritorno (18 aprile 2021) all'Olimpico pirotecnico 5-3 (nel tabellino un autogol di Depaoli, doppietta di Immobile, Correa, autogol di Montipò, Sau, Viola e Glik). Anche il 2021-22 avrà il suo confronto fratricida, stavolta tra Lazio e Torino.

