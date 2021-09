Torino - Lazio, tutte le statistiche: nel mirino la terza vittoria consecutiva in casa granata

Per la 5ª giornata di Serie A la Lazio sarà ospite in casa del Torino, dove cerca la sua terza vittoria consecutiva. Contro la sua ex squadra Ciro Immobile è andato a segno 7 volte in 10 confronti da quando veste la maglia biancoceleste, mentre Felipe Anderson ha nei granata la sua vittima preferita in Serie A. 1 sola vittoria per Juric nei suoi precedenti sia contro la Lazio che contro Maurizio Sarri. Di seguito tutte le statistiche.

- Sono 144 le sfide totali tra Lazio e Torino, con 42 vittorie, 58 pareggi e 44 sconfitte totali per i biancocelesti. Nei 71 incontri giocati in trasferta i capitolini hanno conquistato 16 vittorie mentre i pareggi e le sconfitte sono state rispettivamente 24 e 31.

- La gara di ritorno dello scorso campionato tra Torino e Lazio è terminata 0-0: i biancocelesti non restano senza reti per due gare di fila contro i granata nella competizione dal 2013, guidati da Vladimir Petkovic.

- Il Torino ha vinto solo una delle ultime sette partite interne di Serie A contro la Lazio (2N, 4P); i biancocelesti potrebbero vincere tre trasferte di fila in casa dei piemontesi per la prima volta nella competizione.

- Il Torino ha vinto l’ultima partita casalinga in Serie A e non mette in fila due successi interni consecutivi da luglio 2020.

- Dopo i successi contro Salernitana e Sassuolo, il Torino potrebbe vincere tre gare di fila nello stesso campionato di Serie A per la prima volta dal marzo 2019 - risale invece al febbraio 1992 l'ultima occasione in cui i granata hanno ottenuto tre successi consecutivi senza subire alcun gol.

- La Lazio non ha chiuso in parità alcuna delle ultime 13 trasferte di Serie A, conquistando parziale cinque vittorie, subendo otto sconfitte, delle quali cinque nelle sei più recenti.

- La Lazio ha segnato 11 gol finora, eguagliando il suo record storico nelle prime quattro giornate di Serie A (11 come nel 1934/35).

- Il Torino è, al pari del Genoa, una delle due squadre che l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha affrontato più volte in Serie A senza mai trovare la sconfitta (otto successi e due pareggi in 10 incontri).

- Sono 5 i precedenti tra Sarri e Juric, con 3 vittorie per l'allenatore biancoceleste, un pareggio e una sconfitta. L'ultimo precedente ha visto trionfare l'ex tecnico del Verona per 2-1 ai danni della Juventus.

- Nei 7 precedenti contro la Lazio, Ivan Juric è uscito vittorioso solo una volta - 2-1 all'Olimpico nell'ultimo confronto con i biancocelesti datato 12 dicembre 2020. Per il resto 2 pareggi e 4 sconfitte

- Dopo il gol vittoria contro il Sassuolo nell'ultimo turno, Marko Pjaca potrebbe trovare la rete in due presenze di fila per la prima volta in Serie A - l'esordio del giocatore del Torino nella competizione è stato proprio contro la Lazio nell'agosto 2016, quando vestiva la maglia della Juventus.

- Prima di passare alla Lazio, Ciro Immobile ha giocato 47 partite e segnato 27 gol con la maglia del Torino in Serie A: contro i granata, l’attaccante della Lazio ha poi realizzato sette reti in 10 incontri con la maglia biancoceleste.

- Etrit Berisha, oltre a Ciro Immobile, è l'altro ex della partita. Il portiere albanese ha vestito la maglia della Lazio dalla stagione 2013/14 al 2015/16, collezionando in totale 60 presenze.

- Torino - Lazio sarà anche il derby tra i fratelli Milinkovic-Savic. Sergej è nella Capitale dal 2015 mentre Vanja difende la porta granata dal 2017, quest'anno per la prima volta da titolare.

- Il Torino è la vittima preferita di Felipe Anderson in Serie A; l’esterno della Lazio ha messo a segno cinque gol contro i granata, incluse due delle tre doppiette firmate nel massimo campionato.