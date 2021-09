Lazio, dati confortanti con il Cagliari ma non basta: Sarri chiede più coraggio

Tra non poche difficoltà la Lazio prosegue il suo percorso di crescita intrapreso con Maurizio Sarri. Oggi all'Olimpico Grande Torino un'altra tappa importante contro i granata, una squadra in crescita rivitalizzata da Ivan Juric. I biancocelesti, dopo la sconfitta in casa del Milan, hanno raccolto solo un pari nell'ultima sfida contro il Cagliari ma dei passi in avanti sono stati fatti. Da lì vuole ripartire il tecnico, pronto a guidare la sua squadra nonostante la squalifica. Coraggio e pressing sono state le sue richieste per una partita che si preannuncia fondamentale anche in vista del derby.

DATI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, tra le note positive registrate da Sarri nell'ultima partita c'è il dato relativo al baricentro della squadra: 61,8 metri di baricentro in possesso palla nel primo tempo con una lunghezza media di 28 metri, numeri migliorati nella ripresa con 65,6 metri e una squadra "allungata" fino a 30 metri. Solo 21 però i palloni recuperati contro i 63 del Cagliari. Questo, senz'altro, il dato da migliorare in vista della gara contro il Torino, squadra che fa dei duelli individuali la sua forza.

