Lazio - Roma, la Nord promette spettacolo: "Saremo parte integrante della scenografia" - FOTO

Domani è in programma all'Olimpico di Torino la sfida contro i granata, ma dietro l'angolo c'è il derby. Domenica alle 18, infatti, è in programma il match tra Lazio e Roma. In vista di quello che è, indubbiamente, uno degli appuntamenti più importanti della stagione, la Curva Nord ha condiviso sui propri profili un messaggio rivolto a tutti i tifosi che sosterranno dalle gradinate dello stadio Immobile e compagni contro i giallorosso. Di seguito il comunicato: "Sveglia domenica c'è il derby! Comunicato Curva Nord derby. Invitiamo tutti i laziali che avranno la possibilità di venire allo stadio domenica di indossare una maglia celeste, la propria sciarpa del cuore e di portare una bandiera con i nostri colori sociali. Saremo parte integrante della scenografia. Lo dobbiamo a chi non potrà entrare e avrebbe tanto voluto esserci. Se dobbiamo essere la metà tiferemo per tre! Oggi e per sempre... la S.S. Lazio è la sua gente! Ultras Lazio".

