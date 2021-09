Torino, ancora differenziato per Pjaca: la situazione in vista della Lazio

Alla vigilia di Torino - Lazio Ivan Juric inizia a sciogliere i primi nodi legati alla formazione. Durante la conferenza stampa ha annunciato il rientro di Verdi mentre non saranno della partita Praet, Belotti e Izzo. L'allenatore granata conta di recuperare Marco Pjaca che nell'allenamento odierno ha proseguito con il proprio lavoro personalizzato dopo una prima parte di seduta tecnica svolta insieme alla squadra. Decisivo il test di domani mattina per il croato. Per il resto analisi tattica al video e poi seduta tecnica conclusa con esercitazioni a tema.