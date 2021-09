Torino - Lazio, Juric: "Affrontiamo una squadra tecnica, i cambi saranno importanti"

Riassaporare il gusto della vittoria per la classifica, ritrovare il sorriso in vista del derby. E' l'obiettivo di giornata della Lazio che al comunale di Torino dovrà dimostrare di essere in linea con gli sporadici progressi visti contro il Cagliari. A pochi minuti dall'inizio del match, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il tecnico granata Ivan Juric: "Veniamo da due belle vittorie, ci servivano per riprendere fiducia e entusiasmo. Oggi dobbiamo fare una grande partita. Ho impostato la gara allo stesso modo di sempre, poi c'è il campo. Loro hanno caratteristiche importanti sia dal punto di vista dinamico che nei contrasti e anche sotto il profilo tecnico. Pjaca partirà dalla panchina poi vediamo. Abbiamo perso Praet che è importante per noi, ma con i cinque cambi possono essere decisivi anche i giocatori che partono dalla panchina. L'altra volta lo sono stati, vediamo oggi".