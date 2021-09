Torino - Lazio, l'esultanza di Zaccagni al gol di Immobile - FOTO

Pareggio amaro allo Stadio Olimpico Grande Torino. La Lazio si divide allo scadere la posta in palio con la squadra di Juric. Pareggio arrivato con Immobile che dopo il rigore assegnato ai biancocelesti per fallo su Muriqi non ha perdonato dagli 11 metri. A esultare sui social è il suo compagno di squadra Mattia Zaccagni, restato fuori per un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. L'esterno ha postato tramite la sua Stories di Instagram un boomerang in cui Ciro firma l'1-1: simbolo di sostegno e supporto per i suoi compagni.