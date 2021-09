L'1-1 in casa del Torino vale per la Lazio la fine di un particolare dato. I biancocelesti infatti, riporta Lazio Page, hanno interrotto una striscia di 13 gare consecutive in trasferta senza pareggi. "Meglio" dei capitolini in Europa hanno fatto solo Manchester City (15) e Burnley (14) mentre in Italia resta attualmente la striscia più lunga.