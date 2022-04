Ivan Juric salterà il match contro la Lazio in programma sabato prossimo. Nel corso del secondo tempo di Torino-Milan, il tecnico croato è stato ammonito Doveri per le eccessive proteste in campo. L'allenatore granata era nella lista dei diffidati e per questo non sarà presente in panchina all'Olimpico. Al suo posto ci sarà il vice Matteo Paro.