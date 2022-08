Torino, problema fisico per Miranchuk: le parole di Juric in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buona la prima per il Torino di Juric che può sorridere dopo una sessione di calciomercato a dir poco insufficiente. Battuto il Monza all'esordio grazie ai gol di Sanabria e del nuovo arrivato Miranchuk. L'attaccante arrivato dall'Atalanta timbra il cartellino all'esordio ma è costretto a lasciare il campo dopo i primi 45 minuti. Al suo posto dentro Vlasic. L'esterno russo è alle prese con un risentimento muscolare e le sue condizioni andranno valutate nei prossimi giorni anche in vista della seconda giornata contro la Lazio in programma sabato prossimo. Al termine della sfida di ieri sera, Juric ha parlato del problema fisico di Miranchuk ai microfoni di Dazn: "Devo fare i complimenti ai ragazzi. E' stata una settimana difficile: abbiamo adattato dei nuovi che non dovevano giocare, abbiamo creato molto e meritato vincere. Sono molto soddisfatto. Miranchuk? Aveva un risentimento muscolare. E' riuscito solo a fare 45 minuti ed è uscito per questo".