Tottenham, Postecoglou sull'Europa League: "Una grande opportunità. Siamo..."

La stagione del Tottenham è totalmente da cancellare. L'Europa League è l'unica competizione in cui hanno soddisfatto le aspettative arrivando ai quarti dove si fronteggeranno contro l'Eintracht di Francoforte e dove, qualora dovessero passare, incontrerebbero la vincente tra Lazio e Bodo Glimt. In Premier, invece, la situazione è complicata. Si trovano in quattordicesima posizione, a 17 punti di vantaggio dalla zona salvezza e a 14 dall'ultimo posto disponibile per le competizione europee. Risultato drammatico che ha messo in discussione anche la permanenza di Ange Postecoglou, intervenuto sul momento della squadra.

LE PAROLE DI POSTECOGLOU - "Non c'è dubbio che probabilmente una buona parte dei tifosi del Tottenham abbia perso un po' di fiducia e speranza in ciò che stiamo facendo. Sono stati incoraggiati da ciò che hanno visto lo scorso anno, ma questo sicuramente non si è manifestato quest'anno. Io sono ancora molto ottimista e convinto del valore della squadra che abbiamo. Penso che ci sarà una crescita enorme in loro una volta che riusciremo a superare questo periodo. Superare i momenti difficili può essere un potente collante per le persone. L'Europa League è un'opportunità enorme. Siamo una delle otto squadre ancora in competizione. Se riesci a superare quello che abbiamo passato quest'anno e a venirne fuori con successo, sarà un grande stimolo per il futuro".