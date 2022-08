Tottenham, prosegue la preparazione: la decisione di Conte su Lo Celso

TUTTOmercatoWEB.com

Se in Italia c’è ancora qualche giorno da attendere per la ripresa del campionato, in Inghilterra la Premier League si avvia verso la seconda giornata. Il Tottneham di Antonio Conte è partito col piede giusto, portando a casa i primi tre punti contro il Southampton con una vittoria schiacciante. 4-1. Prosegue dunque la preparazione degli Spurs che nel weekend affronteranno il Chelsea, ma il tecnico ha deciso di fare dei tagli alla rosa. Come riporta il London Evening Standard, l’ex allenatore dell'Inter ha escluso quattro giocatori dagli allenamenti. I loro nomi sono sul mercato e tra questi, figura anche quello di Lo Celso. L’argentino rientra tra gli obiettivi della Lazio, ha riscosso l’approvazione di Sarri che sta spingendo affinché possa raggiungere la Capitale. Ma occhio sempre alla concorrenza, sul centrocampista c’è anche la Fiorentina.

