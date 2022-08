Calciomercato Lazio, Sarri vuole il salto di qualità e spinge per Lo Celso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Si muove ancora in entrata il calciomercato della Lazio. La società biancoceleste vuole tentare gli ultimi colpi per regalare a Sarri una rosa completa e competitiva quanto basta per gli obiettivi che sono stati prefissati. Così, mentre resta ancora da fare chiarezza sulla vicenda Luis Alberto - Ilic, ecco comparire un nuovo profilo che gode dell'approvazione del tecnico toscano: Giovanni Lo Celso. Il centrocampista, in uscita dal Tottenham, ha grandi qualità tecniche e rappresenterebbe il salto di qualità richiesto dall'allenatore. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'operazione non è semplicissima per due motivi: la concorrenza non tanto quella del Villarrel, che al momento ha la manovra in entrata bloccata, quanto quella della Fiorentina anche se ieri Pradé ha negato possibili trattative in corso; a questo si aggiunge il tempo che non gioca a favore dei biancocelesti. Il presidente Lotito vuole riflettere. Vorrebbe regalare un ulteriore rinforzo alla sua squadra, ma dall'altra è deciso a non svendere il cartellino dello spagnolo. Non è stato trovato l'accordo col Siviglia che ha rimandato a fine agosto un eventuale proposta, il rischio è che questa sia troppo bassa e un no potrebbe scatenare la reazione indesiderata del Mago. Bisogna attendere per capire quale direzione intraprenderà la Lazio sulla questione, l'interesse sull'argentino è forte e i buoni rapporti tra il presidente e Paratici potrebbero rendere la situazione meno complicata favorendo così un prestito con diritto di riscatto.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE