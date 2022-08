Sampdoria - Lazio, aperta la vendita dei tagliandi: info e prezzi

TUTTOmercatoWEB.com

Tramite i canali ufficiali la Lazio ha reso note le modalità di acquisto e alcune informazioni relative alla gara contro la Sampdoria, in programma mercoledì 31 Agosto al Ferraris di Genova. Ecco tutti i dettagli

"La S.S. Lazio comunica che, sono già in vendita i tagliandi per la gara di Campionato

Sampdoria - Lazio di mercoledi 31 agosto.

Questi i dettagli della vendita:

- gara: Sampdoria - Lazio

- mercoledi 31 agosto ore 18:30

- Stadio Luigi Ferraris di Genova

- Prezzo del settore "Ospiti" :

- INTERO € 15 (comprensivo della prevendita)

- Fine vendite ore 19:00 di martedi 30 agosto

- sito ticketone on-line

- Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina)

- Divieto del cambio nominativo e al momento è obbligatoria la Fidelity Card (Tessera del Tifoso) Millenovecento.

Ricordiamo che la nuova The Eagle Card non è valida come Fidelity Card.

La U.C. Sampdoria comunicherà tempestivamente qualora venisse tolto l'obbligo all'acquisto con la Fidelity Card"

