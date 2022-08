Lazio, Lotito candidato alle elezioni del 25 settembre: la situazione

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Con le elezioni politiche alle porte - si voterà il prossimo 25 settembre - prosegue la campagna elettorale. I vari partiti sono impegnati a definire la rosa delle candidature, sia nei listini proporzionali che nei collegi uninominali di Camera e Senato. Come già anticipato nei giorni scorsi, anche il presidente della Lazio Claudio Lotito è in lizza per la candidatura, come avvenuto alle politiche del 2018. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il patron biancoceleste sarà tra i candidati sia nel listino uninominale del Lazio, che in quello proporzionale. Corteggiato sia da Forza Italia che Lega, Lotito ha poi optato per il partito di Silvio Berlusconi, declinando le avances del "Carroccio".

