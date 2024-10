Totti - Como, Hartono non ci pensa neanche: "Non siamo a questo livello"

TUTTOmercatoWEB.com

Sono ormai giorni che non si parla d'altro che di un possibile ritorno in campo di Francesco Totti. Quella che sembrava una battuta, vista l'età dell'ex capitano della Roma e il ritiro nel 2017, ha trovato conferme proprio nelle parole del diretto interessato: "Non è uno scherzo. L’ho presa seriamente. Le squadre? Una o due, ora vedremo cosa mi dicono la testa e il fisico, anche se la testa sa già la risposta. Per il fisico vedremo cosa ci riserverà il prossimo anno".

Tra le due società citate da Totti, come riportato da La Repubblica, ci sarebbe anche il Como che però ha prontamente smentito in modo secco la notizia: "Possiamo essere estremi, ma non a quel livello...", queste le parole lapidarie del patron Robert Hartono riportate da La Provincia.