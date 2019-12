Transfermarkt, le 100 rose più preziose al mondo: la Lazio entra in top 30

I riconoscimenti ormai abbondano. La Lazio sta entrando nell'élite del calcio mondiale un gradino alla volta, passo dopo passo. Secondo Transfermarkt, infatti, la società biancoceleste avrebbe scalato due posizioni dall'inizio dello scorso novembre. Passando dal 31° posto della classifica dei club con le rose più preziose al mondo, al 29°. Due posizioni guadagnate grazie all'incremento di valore di gran parte della rosa. Da Milinkovic (il cui valore del cartellino è aumentato da 65 a 70 milioni), a Luis Alberto, passando per Acerbi, Immobile, Correa, Luiz Felipe, Strakosha e Patric. Un piccolo passo che, però, permette ai biancocelesti di entrare prepotentemente nella top 30 delle società con il patrimonio sportivo più alto al mondo. Con un totale del valore di tutti i cartellini pari a 333,85 milioni. Le prime 5 sono invece, in ordine: Manchester City, Liverpool, Barcellona, Real Madrid e PSG. Solo decima la Juventus, prima delle italiane, seguita dall'Inter al 13° posto, Napoli 14°, Milan 20° e Roma 21°. Clicca qui per leggere la classifica al completo.

CALCIOMERCATO LAZIO, OCCHI SU COMERT

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO

TORNA ALLA HOMEPAGE