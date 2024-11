Twente, chiusa parte dello stadio per cori razzisti contro Tchaouna: i dettagli

La UEFA sanziona il Twente. Le ultime indagini hanno evidenziato diversi cori razzisti nella gara di Europa League contro la Lazio rivolti soprattutto a Tchaouna e a Dele-Bashiru. Nella prossima partita casalinga, quindi, contro l'Union Saint-Gilloise, una parte del De Grolsch Veste dovrà rimanere chiusa. In più la società olandese è stata multata per circa 83mila euro, come riportato da ESPN.