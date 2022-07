Twitter down, il social network va in tilt: i motivi del blocco

TUTTOmercatoWEB.com

Twitter down, il social va ko. Il sito downdetector evidenzia un picco di segnalazioni di problemi legati a Twitter, inutilizzabile da ogni piattaforma: non è possibile utilizzare il social da app - iOs o android - o da sito web. In base alle segnalazioni raccolte da downdetector, sito specializzato nel monitoraggio di guasti e problemi sulla rete, l'allarme per Twitter è scattato poco prima delle 14, ora italiana.