Ucraina, Zinchenko: “I russi hanno ucciso i nostri bambini e violentato le donne”

Oleksandr Zinchenko torna a parlare della guerra tra Russia e Ucraina. Il terzino ucraino del Manchester City, in un'intervista al The Guardian, ha detto sul conflitto scoppiato poco tempo fa: "Ho degli amici in Russia, una piccola cerchia che adesso si è ridotta a nulla. Mi hanno scritto che gli dispiace, ma che non possono fare nulla. Invece qualcosa si può fare. Se resti in silenzio vuol dire che sostieni quanto sta accadendo in Ucraina in questo momento. Forse hanno paura perché vediamo sui social le foto di russi che protestano e vengono portato in prigione, ma voi credete che se tutti pubblicassero qualcosa su Instagram condannando la guerra verrebbero arrestati tutti? Hanno uccisi civili, ammazzato i nostri bambini, violentate le nostre donne e le nostre figlie, persino mangiati i nostri cani. Non riesco neanche a descrivere cosa provo per loro".