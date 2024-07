Udinese, Bijol scaccia le voci di mercato: "Farò di tutto per questa maglia"

TUTTOmercatoWEB.com

Jaka Bijol manda un messaggio importante sul mercato. Il difensore dell'Udinese è da tempo nel mirino di diverse squadre: quest'estate è stato accostato anche alla Lazio. Lui però al momento ha intenzione di rimanere in bianconero. Questo nello specifico è ciò che ha detto a riguardo ai microfoni di TV12: “Sono stati due anni incredibili qua. Purtroppo nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Ma come ho detto sono pronto, faccio di tutto per questa maglia per aiutare il mister, il capitano ed i tifosi. Al momento non sto pensando a quello che succede al di fuori dell’Udinese”.