Udinese, Cioffi verso la Lazio: “Pensiamo già al futuro, dobbiamo lavorare”

Pomeriggio amaro per l'Udinese che al Bentegodi ne prende addirittura quattro. Il Verona gioca sul velluto e annienta la squadra friulana per novanta minuti. Al termine della partita, Gabriele Cioffi ha analizzato la sfida ai microfoni di Udinese Tv proiettandosi verso il prossimo impegno di campionato contro la Lazio. Queste le parole del tecnico bianconero: "Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, l’atteggiamento è stato quello giusto. La volontà è stata quella di una squadra che vuole andare a riagguantare il risultato e a larghi tratti abbiamo condotto la partita. Dobbiamo accettare la realtà: abbiamo subito 4 goal e in settimana andremo a lavorare sugli aspetti che hanno portato a questi goal. Siamo professionisti è giusto essere abbattuti, da domani si deve ripartire pensando al futuro. La strada da mantenere è questa, come ha dimostrato l'atteggiamento.

Il Verona ha segnato 4 goal con 5 tiri nello specchio, noi nessuno con 21 tiri. Il calcio è questo, va accettato. La consapevolezza di una squadra che lotta e sta bene ci deve essere ma è chiaro che se si prendono 4 goal qualche difficoltà c’è e quindi bisogna lavorare su quello che perfetto non è".