Udinese - Lazio, Marusic è l'MVP del match - VIDEO

Con il suo secondo gol in campionato, gol di pregevolissima fattura, Adam Marusic ha contribuito e non poco alla vittoria per 1-0 della Lazio alla Dacia Arena contro l'Udinese. Proprio l'esterno montenegrino è stato votato come MVP del match dai tifosi biancocelesti. Attraverso un video postato sul profilo twitter ufficiale, la società ha omaggiato la grande perfomance di Marusic.

Lazio, Lotito su Inzaghi: "Rinnovo di Simone? No comment"

La classifica delle migliori squadre dell'ultimo decennio: Lazio davanti a Inter, Milan e Roma

TORNA ALLA HOME PAGE