Udinese - Salernitana, accolto il ricorso: si gioca e cambia la classifica

Udinese - Salernitana si gioca. La partita, che non era stata disputata il 21 dicembre 2021 a causa dei positivi presenti nel gruppo squadra granata, non verrà decisa dal 3-0 a tavolino decretato dal Giudice Sportivo. La Corte Sportiva di appello ha accolto il ricorso della Salernitana andando così a cambiare anche la classifica: la squadra campana sale a 13 punti in virtù del punto riassegnato, mentre l'Udinese scende a quota 24. Il club friulano ha ora la possibilità di appellarsi al Collegio di garanzia del Coni.