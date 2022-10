Uefa, Ceferin tuona ancora contro la Superlega: "Non è calcio!"

TUTTOmercatoWEB.com

Il progetto della Superlega non è ancora tramontato in maniera definitiva, anzi. A22 Sports Management, la società che rappresenta i club della Superlega, ha da poco nominato il suo nuovo amministratore delegato, Bernd Reichart, che ha promesso un rilancio della Superlega nel giro di tre anni. Non si è fatta attendere la risposta del numero uno della Uefa Aleksander Ceferin che durante una visita in Argentina ha risposto in modo lapidario: "Siamo qui per parlare di calcio e la Superlega non è calcio", queste le sue parole riportate da AS.