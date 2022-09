UFFICIALE - Avventura oltre oceano per l'ex Lazio Berisha: ecco con chi ha firmato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nuova avventura oltre oceano per Valon Berisha. Il centrocampista kosovaro, che ha militato nella Lazio dal 2018 al 2020 con scarsi risultati, ha firmato con il Melbourne City, squadra che milita nell'A-League Men, massima serie australiana. Dopo le esperienze con Fortuna Dusseldorf e Stade Reims (compresa qualche presenza con la seconda squadra), il giocatore vola in Australia dove indosserà la maglia numero 14. Il club lo ha presentato sui propri canali social pubblicando anche la prima intervista di Berisha: "Sono molto entusiasta di essere qui a Melbourne con una squadra che ha avuto così tanto successo in campo negli ultimi anni e farò del mio meglio per aiutare la squadra a vincere più trofei in questa stagione. È una nuova sfida per me e non vedo l'ora di iniziare. I giocatori e gli allenatori sono stati fantastici da quando sono arrivato e sono entusiasta di incontrare i tifosi del City alla nostra prima partita”.